НОВОСТИ «СЕВЕРА»

450 миллионов потратят на строительство новой дороги в столице Югры

13.07.2017 13:08

В эту сумму включены как само возведение, так и перенос сетей тепло-, водоснабжения и линий связи. 

Фото: lenta-ua.net

В Ханты-Мансийске уже завершены подготовительные работы по ремонту улицы Дзержинского от центра города до объездной трассы. В стоимость входят работы по благоустройству - пешеходные дорожки, современное освещение, озеленение придорожной зоны.

В соответствии с требованиями муниципального контракта, строительство объекта должно завершится до 30 ноября 2018 года, сообщили в управлении капитального строительства югорской столицы. 

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