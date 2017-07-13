450 миллионов потратят на строительство новой дороги в столице Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 13.07.2017 13:08
В эту сумму включены как само возведение, так и перенос сетей тепло-, водоснабжения и линий связи.
Фото: lenta-ua.net
В Ханты-Мансийске уже завершены подготовительные работы по ремонту улицы Дзержинского от центра города до объездной трассы. В стоимость входят работы по благоустройству - пешеходные дорожки, современное освещение, озеленение придорожной зоны.
В соответствии с требованиями муниципального контракта, строительство объекта должно завершится до 30 ноября 2018 года, сообщили в управлении капитального строительства югорской столицы.