В Ханты-Мансийске планируется очистить территорию парка «Самаровский чугас»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 14:16

Масштабное мероприятие противопожарной направленности пройдет 15 июля. Начнётся акция в 10 утра.

Фото: myopenugra.ru

В ней примут участие экологи, сотрудники природного парка, специалисты лесного хозяйства и Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Они намерены очистить участок от сухостоя и мусора.

Также в этот день будет работать выставка пожарной техники, площадка «Береги лес!», где будут представлены стенды с плакатами и рисунками.

Для детей организуют экологическую викторину и конкурс рисунков на асфальте. А после работ по очистке территории все желающие смогут отведать горячую кашу и ароматный «таёжный» чай из полевой кухни.