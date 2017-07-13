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В Ханты-Мансийске планируется очистить территорию парка «Самаровский чугас»

13.07.2017 14:16

Масштабное мероприятие противопожарной направленности пройдет 15 июля. Начнётся акция в 10 утра. 

Фото: myopenugra.ru

В ней примут участие экологи, сотрудники природного парка, специалисты лесного хозяйства и Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Они намерены очистить участок от сухостоя и мусора.

Также в этот день будет работать выставка пожарной техники, площадка «Береги лес!», где будут представлены стенды с плакатами и рисунками.

Для детей организуют экологическую викторину и конкурс рисунков на асфальте. А после работ по очистке территории все желающие смогут отведать горячую кашу и ароматный «таёжный» чай из полевой кухни.

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