В Югре проходят массовые уроки-практикумы вблизи пешеходных переходов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 14:32

Воспитанники детских садов «Улыбка» и «Сказка» города Мегиона совместно со старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения Натальей Поповой провели практические занятия вблизи пешеходных переходов.

Фото: 86.mvd.ru

Дошкольники заранее вспомнили основы дорожной грамотности, изучили, как необходимо вести себя вблизи проезжей части и как правильно переходить дорогу. На практике ребята показали отличные знания правил дорожного движения.

Аналогичное мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции Белоярского района. «Соблюдай закон дорог – будешь счастлив и здоров!» – под таким лозунгом началось занятие для воспитанников старших и подготовительных групп детского сада «Сказка».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Ганеева рассказала ребятам основные правила перехода проезжей части, а также о возможных «дорожных ловушках». Затем дошкольникам предоставили возможность на практике показать свои знания безопасного поведения на дороге.