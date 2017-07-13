Около 200 сургутян приняли участие в экспресс-тестировании на ВИЧ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 15:10

Работа мобильных пунктов была организована на прошлой неделе в структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз». Добровольное обследование проводили специалисты сургутскго филиала Центра СПИД.

Фото: aids43.ru

Также мероприятия ознакомительного характера провели в Международном аэропорту города и в Центре профессиональной подготовки УМВД по Сургуту. Педагоги-психологи рассказали о том, как важно знать свой ВИЧ-статус.

По последним данным, среди жителей Сургута и Сургутского района зарегистрировано около семи тысяч случаев заражения ВИЧ (65,5% - мужчины, 35,5% - женщины). Основной процент приходится на возраст от 20 до 39 лет – 5308 чел. (77,0 %).