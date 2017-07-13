За неделю на учет в Сургуте поставлены 15 подростков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 16:39

Они совершали правонарушения и антиобщественные действия, говорят в полиции.

Также на контроль взяты восемь родителей, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию детей. Таковы итоги второго этапа профилактического мероприятия «Подросток», проходившего на прошлой неделе. Полицейские контролировали юных сургутян не только днем, но и ночью. Они беседовали с несовершеннолетними, читали лекции в летних лагерях.

Напомним, что детям до 16 лет находится ночью на улице без сопровождения родителей нельзя. За это можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.