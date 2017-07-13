НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В сургутском парке «Кедровый лог» может появится мост

13.07.2017 17:22

 По планам, он станет частью дорожной сети парка и свяжет микрорайоны города с ДИ «Нефтяник». О проекте на своих страницах в социальных сетях рассказал глава Вадим Шувалов. 

Фото: Вадим Шувалов, vk.com

По его словам, к работам в Сургуте могут приступить уже этой осенью. Сам же пешеходный мост будет состоять из металлического пролетного строения с длиной балок 21 метр и железобетонных опор. Ограждение будет кованным. Также на мосту появится освещение.

Судя по комментариям к записи, сургутяне скептично относятся к идее. Одни не понимают, как объект впишется в парк «Кедровый лог», другие просят создать велодорожки, которые, по их мнению, здесь нужнее.

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