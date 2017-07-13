НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Открытие 50-метрового бассейна в Сургуте переносится на октябрь

13.07.2017 17:40

Сроки ввода объекта сдвигаются не первый раз. 

По последней озвученной застройщиком информации, открытие должно было состояться 1 сентября. Однако, как стало известно в ходе онлайн-инспекции губернатором Югры Натальей Комаровой, к сентябрю распахнуть свои двери спорткомплекс с 50-метровым бассейном не успеет.

Администрация Сургута и подрядчик взяли на себя обязательства обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленный графиком срок, пишет «Сургутская трибуна».

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