План по весеннему призыву в Югре выполнен на 100%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 13.07.2017 18:05
Такую информацию озвучили на заседании призывной комиссии региона.
Фото: admhmansy.ru
Вооружённые силы России пополнили около 1500 югорчан. Каждый десятый новобранец имеет высшее образование. В этот призыв более 80 человек будут служить в воздушно-десантных войсках, а 10 – отправились в Президентский полк.
На комиссии весеннего призыва без уважительных причин не прибыли три будущих «солдата». Материалы по уклонистам переданы в следственные органы. Два югорчанина заменили армию альтернативной службой.
Напомним, что в апреле-июле этого года в армию призвали ребят 1990 - 1999 годов рождения.