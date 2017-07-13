НОВОСТИ «СЕВЕРА»

План по весеннему призыву в Югре выполнен на 100%

13.07.2017 18:05

Такую информацию озвучили на заседании призывной комиссии региона. 

Фото: admhmansy.ru

Вооружённые силы России пополнили около 1500 югорчан. Каждый десятый новобранец имеет высшее образование. В этот призыв более 80 человек будут служить в воздушно-десантных войсках, а 10 – отправились в Президентский полк.

На комиссии весеннего призыва без уважительных причин не прибыли три будущих «солдата». Материалы по уклонистам переданы в следственные органы. Два югорчанина заменили армию альтернативной службой.

Напомним, что в апреле-июле этого года в армию призвали ребят 1990 - 1999 годов рождения.

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