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Примерно 27% руководителей в России отмечают падение работоспособности подчиненных на фоне холодного лета 2017 года

13.07.2017 19:51

 К такому выводу пришли эксперты Лаборатории HR Инноваций. 

Фото: mylove.ru

Отсутствие тепла и солнца негативно влияет на людей и отражается на эффективности их работы. Сами сотрудники жалуются на апатию, расконцентрированность, обострение хронических заболеваний, частые простуды и давящее чувство безысходности. Некоторые были вынуждены отложить или отменить вовсе отпуска, которые планировали провести на загородных участках или в путешествиях по России.

Еще одной проблемой стало подорожание продуктов и овощей, связанное с неурожаем в этом году.

Погода пока балует сургутян теплыми деньками. По данным метеоцентра, в Сургуте вторая половина июля и начало августа ожидаются солнечными и жаркими. 

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