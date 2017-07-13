Примерно 27% руководителей в России отмечают падение работоспособности подчиненных на фоне холодного лета 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 19:51

К такому выводу пришли эксперты Лаборатории HR Инноваций.

Фото: mylove.ru

Отсутствие тепла и солнца негативно влияет на людей и отражается на эффективности их работы. Сами сотрудники жалуются на апатию, расконцентрированность, обострение хронических заболеваний, частые простуды и давящее чувство безысходности. Некоторые были вынуждены отложить или отменить вовсе отпуска, которые планировали провести на загородных участках или в путешествиях по России.

Еще одной проблемой стало подорожание продуктов и овощей, связанное с неурожаем в этом году.

Погода пока балует сургутян теплыми деньками. По данным метеоцентра, в Сургуте вторая половина июля и начало августа ожидаются солнечными и жаркими.