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Югорчане взяли несколько наград на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

13.07.2017 20:03

 Турнир проходил с 4 по 7 июля 2017 года в Краснодаре. Участие в нем приняли 560 спортсменов из 13 регионов России, а также из Армении и Азербайджана. 

Мастерство показывали в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки, двойной минитрамп и акробатическая дорожка. В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа на этих соревнованиях выступили четыре спортсмена.

В итоге, Максим Тановицкий завоевал золото в двойном минитрампе и в синхронных прыжках, а Андрей Педченко стал серебряным призером в двойном минитрампе.

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