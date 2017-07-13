Югорчане взяли несколько наград на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 20:03

Турнир проходил с 4 по 7 июля 2017 года в Краснодаре. Участие в нем приняли 560 спортсменов из 13 регионов России, а также из Армении и Азербайджана.

Мастерство показывали в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки, двойной минитрамп и акробатическая дорожка. В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа на этих соревнованиях выступили четыре спортсмена.

В итоге, Максим Тановицкий завоевал золото в двойном минитрампе и в синхронных прыжках, а Андрей Педченко стал серебряным призером в двойном минитрампе.