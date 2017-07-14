Югорчанка Дарья Кулик примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 09:42

Соревнования пройдут с 14 по 30 июля 2017 года в Будапеште (Венгрия).

Они проводятся по шести видам спорта. В их числе синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло и хайдайвинг.

Студентка Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва Дарья Кулик вошла в состав сборной России по плаванию на открытой воде. Сами соревнования по этому виду спорта пройдут с 15 по 21 июля в акватории озера Балатон. В программе заплывы на дистанциях 5 км, 10 км и 25 км, а также дебютный вид состязаний - смешанная эстафета 4х1250 м.