Вора в Сургутском районе удалось найти по зубному протезу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 10:47

Он забрался на дачный участок и похитил имущество на 15 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

Как выяснили полицейские, злоумышленник разбил стекло в теплице, откуда вытащил мотокультиватор, а из бани украл бензопилу и ящик с инструментами.

На полу в дачном доме сотрудники ОМВД нашли зубной протез. Служебная собака, благодаря этой находке, пошла по следу и привела к еще одному предмету - документу об освобождении из тюрьмы на имя 31-летнего жителя Сургута. Владелец справки был задержан. Похищенное изъяли.

Сам мужчина рассказал о том, что решил переночевать в дачном доме, снял протез, а утром его забыл. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.