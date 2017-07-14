Пожнадзор просит родителей напомнить детям правила безопасного поведения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 11:09

В летний период несовершеннолетние зачастую находятся без присмотра взрослых. Поэтому спасатели просят обязательно разъяснить своим детям, что делать в случае возникновения пожара.

Необходимо быстро позвонить с мобильного телефона по номеру 101, рассказать диспетчеру о том, что горит и где, сообщить свое имя и незамедлительно покинуть помещение. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.