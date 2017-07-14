НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре наступает время сбора дикоросов

14.07.2017 11:41

Для спасателей – это «горячая» пора поиска тех, кто не сумел сориентироваться в природной среде. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Перед походом в лес, необходимо помнить о правилах безопасности. В первую очередь сообщите близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой. Обувь должна быть закрытая, непромокаемая и удобная. С собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой/

Если Вы все-таки заблудились – сразу же вызывайте спасателей – по номеру 112. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че