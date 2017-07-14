В Югре наступает время сбора дикоросов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 11:41

Для спасателей – это «горячая» пора поиска тех, кто не сумел сориентироваться в природной среде.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Перед походом в лес, необходимо помнить о правилах безопасности. В первую очередь сообщите близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой. Обувь должна быть закрытая, непромокаемая и удобная. С собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой/

Если Вы все-таки заблудились – сразу же вызывайте спасателей – по номеру 112.