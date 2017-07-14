НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югорске определили самого сильного

14.07.2017 12:40

 В городе каждую неделю проводятся спортивные мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Фото: csi-ugra.ru

Очередное занятие провели тренер Иосиф Конограй, именитый спортсмен по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА), двукратный рекордсмен Европы Денис Максименко, а также волонтер клуба «Респект» Евгений Сергеев.

На мероприятии детям показали, что такое силовое троеборье, как правильно выполнять становую тягу, жим штанги лежа, а затем дали попробовать свои силы в данном виде спорта. Некоторые дети даже изъявили желание заниматься пауэрлифтингом, когда немного подрастут.

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