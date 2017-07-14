НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Няганской стоматологической поликлинике присвоен статус Инновационного центра СтАР

14.07.2017 12:48

 Уже более десяти лет Стоматологическая Ассоциация России (СтАР)* успешно реализует по всей стране проект «Инновационные Центры СтАР». 

Статус Инновационного центра СтАР получают только клиники, соответствующие серьезным требованиям, которые предъявляются высшим экспертным сообществом в стоматологии - Стоматологической Ассоциацией России. Этот статус позволяет сотрудникам посещать научно-практические конференции в России и за рубежом, одними из первых получать информацию об инновационных разработках в сфере стоматологии, а также внедрять новые технологии и методы лечения в своей поликлинике.

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