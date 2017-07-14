НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра и Татарстан намерены развивать промышленность

14.07.2017 13:17

 Подписание соглашения между Фондом развития Ханты-Мансийского округа и машиностроительным кластером Республики прошло в рамках выставки «Иннопром-2017». 

Сотрудничество позволит получить необходимый опыт в области кооперации промышленных компаний для дальнейшего применения в Югре.

Так, на базе кластера реализуется проект консолидации контрактов на одной электронной площадке. Компании могут размещать здесь заказы и предложения. Малый бизнес получает доступ к базе контрактов крупных компаний, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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