Югра и Татарстан намерены развивать промышленность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 13:17

Подписание соглашения между Фондом развития Ханты-Мансийского округа и машиностроительным кластером Республики прошло в рамках выставки «Иннопром-2017».

Сотрудничество позволит получить необходимый опыт в области кооперации промышленных компаний для дальнейшего применения в Югре.

Так, на базе кластера реализуется проект консолидации контрактов на одной электронной площадке. Компании могут размещать здесь заказы и предложения. Малый бизнес получает доступ к базе контрактов крупных компаний, рассказали в пресс-службе регионального правительства.