Югра и Татарстан намерены развивать промышленность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 14.07.2017 13:17
Подписание соглашения между Фондом развития Ханты-Мансийского округа и машиностроительным кластером Республики прошло в рамках выставки «Иннопром-2017».
Сотрудничество позволит получить необходимый опыт в области кооперации промышленных компаний для дальнейшего применения в Югре.
Так, на базе кластера реализуется проект консолидации контрактов на одной электронной площадке. Компании могут размещать здесь заказы и предложения. Малый бизнес получает доступ к базе контрактов крупных компаний, рассказали в пресс-службе регионального правительства.