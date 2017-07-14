В Югорской шахматной академии стартовали мероприятия в рамках празднования Международного дня шахмат

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 13:23

13 июля Академию посетили воспитанники из детского оздоровительного лагеря «Cronwell rasort Югорская долина».

Для ребят провели экскурсию, им рассказали о «Югорской шахматной академии», показали компьютерные и учебные классы, турнирный зал. Воспитанники лагеря окунулись в мир шахмат вместе с обучающей компьютерной программой «Динозавры учат шахматам» и познакомились с работой шахматного робота-манипулятора.