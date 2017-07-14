НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югорской шахматной академии стартовали мероприятия в рамках празднования Международного дня шахмат

14.07.2017 13:23

 13 июля Академию посетили воспитанники из детского оздоровительного лагеря «Cronwell rasort Югорская долина». 

Для ребят провели экскурсию, им рассказали о «Югорской шахматной академии», показали компьютерные и учебные классы, турнирный зал. Воспитанники лагеря окунулись в мир шахмат вместе с обучающей компьютерной программой «Динозавры учат шахматам» и познакомились с работой шахматного робота-манипулятора.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че