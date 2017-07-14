Плавполиклиника «Николай Пирогов» начала работу в Кондинском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 14.07.2017 13:36
Как сообщил главный врач Центра Николай Ташланов, навигация продлится до 1 ноября.
Фото: dzhmao.ru
«Наш специализированный корабль, на борту которого находится 21 человек, побывает в 41 отдаленном населенном пункте Кондинского, Белоярского, Березовского и Ханты-Мансийского районах округа, где обследование пройдут более 6 тысяч человек», - отметил Николай Ташланов.
Плавполиклиника оборудована новейшей современной аппаратурой. Всего работает 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), также есть малая операционная.
В состав бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, врач-рентгенолог, гинеколог и врач общей практики, медсестры.