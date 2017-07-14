НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Плавполиклиника «Николай Пирогов» начала работу в Кондинском районе

14.07.2017 13:36

 Как сообщил главный врач Центра Николай Ташланов, навигация продлится до 1 ноября.

Фото: dzhmao.ru

«Наш специализированный корабль, на борту которого находится 21 человек,  побывает в 41 отдаленном населенном пункте Кондинского, Белоярского, Березовского и Ханты-Мансийского районах округа, где обследование пройдут более 6 тысяч человек», - отметил Николай Ташланов.

Плавполиклиника оборудована новейшей современной аппаратурой. Всего работает 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), также есть малая операционная.

В состав бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, врач-рентгенолог, гинеколог и врач общей практики, медсестры.

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