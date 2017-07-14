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Территорию на Мира,55 в Сургуте начнут постепенно приводить в порядок

14.07.2017 14:37

 Уже принято решение вывезти мусор с этого участка. А отношения с недобросовестным застройщиком планируется прояснить в суде. Об этом рассказал замглавы администрации города  Роман Меркулов. 

Фото: admsurgut.ru

Накануне мэр, чиновники и активисты Общероссийского народного фронта осмотрели объекты, требующие кардинального обновления.

Напомним, несколько лет назад территорию на Мира,55 отвели под строительство торгового комплекса с крытыми парковками. Но застройщик не смог справиться с обязательствами. В результате на месте городского пустыря образовался котлован, заполненный водой.

По словам Романа Меркулова, объект может быть выставлен на торги, либо снесен собственными силами. Судьба участка будет решаться в ближайшее время.  В любом случае, администрация намерена найти нового инвестора для работы с этой проблемной территорией.

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