Сургутянка перевела новому знакомому почти полмиллиона рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 16:47

Это произошло еще в ноябре 2016 года.

Фото: 86.mvd.ru

Тогда 36-летняя женщина заявила полицейским, что ее обманули. Выяснилось, что потерпевшая на одном из Интернет-сайтов познакомилась с мужчиной. После непродолжительного общения новый знакомый решил приехать на встречу в Сургут.

И вот якобы в пути на автодороге его остановил патруль ДПС. За отсутствие страхового полиса мужчине грозит штраф и эвакуация авто на штрафстоянку. Он попросил свою избранницу перевести деньги на карту, чтобы урегулировать вопрос на месте. Сургутянка, не подозревая о корыстных побуждениях поклонника, перечислила 473 тысячи рублей. После чего мужчина перестал отвечать на звонки, а встреча так и не состоялась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был установлен подозреваемый – 28-летний мужчина, который как оказалось, уже отбывает срок за совершение разбоя и кражи.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь злоумышленник может провести в исправительной колонии на 6 лет дольше.