Почти полмиллиона семей и молодых югорчан получат единовременную выплату

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 18:03

Это граждане, родившиеся с 1 января 1993 по 31 декабря 2017 года. Такой законопроект поддержан губернатором Югры Натальей Комаровой.

Фото: mstrok.ru

Размер выплаты на одного гражданина, проживающего в регионе, составит 5 тысяч рублей. Деньги перечислят в 2018 году, когда исполнится ровно четверть века с принятия Конституции нашей страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом России.

В правительстве региона говорят о том, что в категорию получателей попадут и те, кто ранее мог рассчитывать на выплаты Фонда поколений.

Из доходов организации для детей, родившихся после 2000 года и подпадавших под определенные условия программы, резервировалась определенная сумма. Однако в июне 2017 года депутаты Думы Югры признали законы, регулирующие этот вопрос, утратившими силу. Наталья Комарова подписала соответствующие документы.