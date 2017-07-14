Штат Урайской больницы пополнится новыми специалистами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 19:19

Торжественное вручение аттестатов выпускникам Ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа состоялось накануне в Центре дополнительного образования города Урай. Дипломы об окончании обучения по специальности «Сестринское дело» получили 50 человек.

Фото: lipetsk-lmk.ru

В течение четырех лет БУ «Урайская городская клиническая больница» являлась практической базой для освоения студентами профессиональных навыков. Идея обучения специалистов среднего звена в городе принадлежит главному врачу больницы Михаилу Горбачеву.

Торжественное мероприятие, на котором присутствовали преподаватели и сотрудники Урайской больницы, представители Общественного совета при медицинских учреждениях здравоохранения, ветераны, выпускники и их родные, продолжилось на улице, где каждый мог загадать желание и отправить в небо яркий воздушный шар.

Отметим, в 2019 году ожидается второй выпуск медицинских сестер, обучающихся в рамках договора между Тюменским медицинским колледжем и Урайской больницей.