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Почта России вместе с AliExpress полностью перейдет на регистрируемые отправления

15.07.2017 10:10

 Обязательная маркировка штрих-кодами вводится с 10 августа 2017 года.

Фото: pochta.ru

Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки.

К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6-10 дней, рассказали в пресс-службе Почты России.

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