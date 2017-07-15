Почта России вместе с AliExpress полностью перейдет на регистрируемые отправления

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.07.2017 10:10

Обязательная маркировка штрих-кодами вводится с 10 августа 2017 года.

Фото: pochta.ru

Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки.

К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6-10 дней, рассказали в пресс-службе Почты России.