НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый второй выпускник Югры рассчитывает, что стажировка будет оплачиваться

15.07.2017 12:38

В то же время 42% респондентов на сегодняшний день еще не имеют представления, получат ли они компенсацию за потраченное время. Об этом сообщают аналитики сайта hh.ru, которые провели опрос среди студентов и выпускников в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сообщается, что 56% из них рассчитывают еще пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких учащихся составляла лишь 32%. Отвечая на вопрос о целях стажировки, студенты Югры чаще всего называют ценный опыт и знания (71%). При этом задачу подзаработать преследуют 43% респондентов.

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