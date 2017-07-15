НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сводный поисковый отряд Югры возвращается из Межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт - 4»

15.07.2017 13:22

Она ходила с 01 по 14 июля 2017 года в Калужской области. 

Фото: cheboksary.ru

В состав сводного поискового отряда ХМАО-Югры входят: городской военно- патриотический клуб «Север», руководитель Попов Андрей Владимирович (МБУ «ЦСП «Сибирский легион»), районный поисковый отряд «Пламя», руководитель Астафьева Татьяна Николаевна (КМЦ «Резерв») и др.

В этом году поисковики продолжили поисковые работы, начатые в 2014-2016 годах в рамках международного военно-исторического лагеря «Западный фронт» и поисковых экспедиций «Западный фронт-2» и «Западный фронт-3».

Результатом экспедиции стали поднятые останки 25 бойцов, также найден один медальон.

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