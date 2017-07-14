Активисты движения помощи бездомным животным «Дай лапу» приглашают на «Добрый пикник»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.07.2017 20:58

Акция состоится 15-16 июля с 12.00 на территории городского парка «За Саймой» (со стороны здания ОАО «Тюменьэнерго»).

Фото: blogs.porti.ru

В программе мероприятия: знакомство и прогулки с подопечными, ярмарка изделий ручной работы, консультации опытных волонтеров о правильном содержании питомцев.

Во время проведения благотворительной акции будет организован сбор средств, которые пойдут на покупку корма, лечение, стерилизацию и содержание бездомных животных. Желающие могут оказать помощь, подарив общественной организации влажный и сухой корм для кошек и собак.

Дополнительная информация по телефонам: 89324042181 – Ольга, 89226522450 – Ирина.