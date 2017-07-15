Правительство рассмотрит увеличение выплаты при ДТП по Европротоколу с 50 до 100 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.07.2017 15:16

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Фото: spb.extra-m.ru

Необходимость увеличения объясняется тем, что средний размер страхового возмещения по договору ОСАГО в настоящее время превышает 65 тысяч рублей. При этом у участников ДТП часто возникают сложности с определением ущерба на месте аварии.

Также предлагается в качестве альтернативного варианта использовать программное обеспечение для мобильных устройств. Оно позволит передавать данные напрямую в страховую компанию.