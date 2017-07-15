Юные югорчане пройдут школу космонавта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.07.2017 17:37

С 17 по 22 июля в Нефтеюганске на базе Регионального молодежного центра состоится профильная смена «Гагарин! Спасибо за мечту!».

Фото: skyparty.ee

В ней примут участие 50 школьников округа. Это ребята в возрасте от 13 до 18 лет – кадеты, члены военно-патриотических организаций и клубов, участники окружных и муниципальных проектов гражданско-патриотической направленности.

Они смогут пройти строевую, боевую, огнестрельную, тактическую подготовку, поучаствовать в имитированных испытаниях космонавтов, сообщает «Региональный молодежный центр».

Почти неделю югорчане будут проживать в оборудованном палаточном городке на территории нового аэропорта. Ребята примут участие в играх на командообразование, тематических квестах, интеллектуальных битвах и творческих вечерах.