Лучшие специалисты социальных служб Югры работают в Сургутском районе, Советском и Нижневартовске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.07.2017 11:29

Так, победителем окружного конкурса профессионального мастерства среди специалистов социальных служб стала логопед Центра социальной помощи семье и детям «Апрель» Сургутского района Ольга Султанова, сообщает ugra-news.

Второе место присуждено психологу благотворительного фонда помощи детям «Лучик света» из Нижневартовска Наталье Майбах.

Диплом за третье место и приз зрительских симпатий получил инструктор-методист по адаптивной физической культуре реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» из Советского Юрий Твердохлебов.