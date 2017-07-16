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Лучшие специалисты социальных служб Югры работают в Сургутском районе, Советском и Нижневартовске

16.07.2017 11:29

 Так, победителем окружного конкурса профессионального мастерства среди специалистов социальных служб стала логопед Центра социальной помощи семье и детям «Апрель» Сургутского района Ольга Султанова, сообщает ugra-news. 

Второе место присуждено психологу благотворительного фонда помощи детям «Лучик света» из Нижневартовска Наталье Майбах.

Диплом за третье место и приз зрительских симпатий получил инструктор-методист по адаптивной физической культуре реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» из Советского Юрий Твердохлебов. 

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