На Талаканском месторождении произошел аварийный выброс газа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.07.2017 18:02

На Талаканском месторождении в Якутии произошел аварийный выброс газа из скважины, пишут «Известия» со ссылкой на Минэнерго России.

Фото: we-love-russia.ru

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на субботу из-за повреждения устьевого оборудования и обсадных колонн. ЧП обошлось без возгорания, никто не пострадал. ЧП на Талакане произошло из-за обрушения скважинного оборудования, сообщила в субботу пресс-служба Министерства энергетики РФ, уточнив, что разрушилось т.н. "устьевое оборудование" и "обсадные колонны", передает ТАСС.

Устьевое оборудование - это комплекс для обвязки обсадных колонн и герметизации скважины в процессе бурения. Обсадные колонны, применяемые при бурении, устанавливаются в скважины для недопущения осыпания почвы внутрь.

"В 04:30 по местному времени (22:30 мск 14 июля - прим. ТАСС) на Восточном блоке Талаканского нефтегазового месторождения произошло разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн на скважине номер 119п куста 20 с фонтанированием газосодержащей жидкости без возгорания. Пострадавших нет", - сообщила пресс-служба.

Восточный блок Талаканского нефтегазового месторождения входит в ОАО "Сургутнефтегаз".