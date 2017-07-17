С 1 июля 2017 года в России повысился минимальный размер оплаты труда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 09:54

В первую очередь, изменение МРОТ коснется работников бюджетной сферы - в конце июля они получат повышенную зарплату.

Фото: 78-today.ru

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter решили выяснить, какую зарплату сейчас предлагают бюджетникам Югры.

Сообщается, что в среднем цифра составляет 44 000 рублей. Работникам культуры работодатели нашего региона готовы платить на 27% меньше – 32 000 рублей. Средняя зарплата сотрудников сферы «Наука, образование» составляет 34 000 рублей, медицинских работников – 50 000 рублей.

Больше всего предлагают работникам сферы «Государственная служба» - 100 000 рублей.