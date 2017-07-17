Ограничение на выезд за рубеж для должников будут снимать оперативнее

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 11:02

Заплатить долг и улететь за границу можно будет в один день. Сейчас этот процесс занимает более недели.

Фото: mamadysh-rt.ru

Госдума приняла соответствующий закон. Он вступит в силу 1 октября 2017 года.

Согласно документу, судебный пристав сможет вынести постановление о временном запрете на выезд должника за границу, если сумма долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и т.д. превышает 10 тысяч рублей. В отношении иных задолженностей предельный порог составит минимум 30 тысяч рублей. Запретить выезд за границу должнику могут по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного погашения долга, сообщает Росбалт.