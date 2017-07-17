Сразу несколько смертельных аварий произошло в Югре на минувших выходных

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 11:24

Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 16 получили ранения.

Фото: 86.mvd.ru

15 июля в 06.05 на нерегулируемом перекрестке улиц Парковая и Киевская Нефтеюганска столкнулись «Тойота Ланд Крузер» и «ВАЗ-21086». 56-летний водитель иномарки, поворачивая налево, не уступил второму участнику движения. После столкновения «ВАЗ-21086» отбросило на опору линии электропередач. В результате ДТП 26-летний пассажир «ВАЗа» погиб, водитель и три пассажира отечественного автомобиля получили травмы.

16 июля около 01.30 возле дома № 2 по улице Ермака в поселке Белый Яр 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», при перестроении с одной полосы на другую, не справился с управлением и въехал в пешеходное ограждение. Иномарка перевернулась. ДТП унесло жизнь водителя, пострадал 26-летний пассажир.

В эти же сутки около 5.00 часов на 780 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» 44-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.