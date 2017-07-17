Единовременная выплата к Десятилетию детства может охватить более 1,5 миллионов югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 11:36

Как сообщалось ранее, Наталья Комарова подписала закон о единовременной выплате местным жителям, родившимся в регионе с 1 января 1993 года.

Фото: pg13.ru

Сумма поддержки составит пять тысяч рублей. По оценкам, получателями выплаты, которая носит заявительный характер, станут 515 тысяч человек – почти треть населения автономного округа, практически каждая югорская семья. С учетом коэффициента семейственности, который равен трем, выплатами могут быть охвачены более 1,5 миллионов югорчан.

Деньги перечислят в 2018 году - в первый год Десятилетия детства в России.

Губернатор поручила провести необходимую работу с населением, поскольку данная выплата носит заявительный характер для всех югорчан, за исключением льготников, состоящих на учете в органах соцзащиты.