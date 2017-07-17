Сотрудники МЧС проводят инструктажи с жителями многоэтажных домов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 12:34

На территории Югры регулярно проходят совместные рейды спасателей и управляющих компаний. Проверяются места общего пользования, безопасность путей эвакуации, исправность систем дымоудаления.

Как рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Дмитрий Плотников, «все внутридомовые системы приводятся в действие автоматически, когда срабатывают пожарные извещатели, однако некоторые беспечные граждане во время ремонта в квартире их демонтируют, тем самым подвергая себя большому риску. Если в данной квартире произойдет пожар, система дымоудаления не сработает».