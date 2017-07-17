НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные

17.07.2017 13:15

 С соответствующей инициативой выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве, пишет газета «Известия». 

Фото: forbes.ru

По мнению ученых института, у местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.

Как отмечается, после согласования документа на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

В Минэкономразвития и Минфине официально этой инициативы Минздрава не получали. В Минпромторге на запрос издания не ответили.

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