В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 13:15

С соответствующей инициативой выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) при министерстве, пишет газета «Известия».

Фото: forbes.ru

По мнению ученых института, у местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.

Как отмечается, после согласования документа на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

В Минэкономразвития и Минфине официально этой инициативы Минздрава не получали. В Минпромторге на запрос издания не ответили.