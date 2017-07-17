Ремонт дорог в Сургуте выполнен почти на 70%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 14:13

Работы должны завершиться к 1 сентября. Некоторые из подрядчиков ведут работы с опережением графика.

Фото: admsurgut.ru

Напомним, всего в ходе ремонтного сезона будет обновлено около 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти цели потратят более 500 миллионов рублей. Это средства окружного и городского бюджетов.

В конце прошлой недели глава Сургута Вадим Шувалов, Председатель думы Надежда Красноярова и общественники проинспектировали ведение работ.

Был осмотрен участок улицы Мелик-Карамова, работы по восстановлению дорожного полотна на котором ведутся методом сплошного асфальтирования и завершены на 80%. На улице Геологической обустраиваются пешеходные тротуары, съезды, устанавливается бордюрный камень из прочного и долговечного белого гранита, происходит замена дорожного покрытия.

По словам Вадима Шувалова, все технологии соблюдаются, в соответствии со стандартами и регламентами.