НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ремонт дорог в Сургуте выполнен почти на 70%

17.07.2017 14:13

Работы должны завершиться к 1 сентября. Некоторые из подрядчиков ведут работы с опережением графика.

Фото: admsurgut.ru

 Напомним, всего в ходе ремонтного сезона будет обновлено около 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна.  На эти цели потратят более 500 миллионов рублей. Это средства окружного и городского бюджетов.

В конце прошлой недели глава Сургута Вадим Шувалов, Председатель думы Надежда Красноярова и общественники проинспектировали ведение работ.

Был осмотрен участок улицы Мелик-Карамова, работы по восстановлению дорожного полотна на котором ведутся методом сплошного асфальтирования и завершены на 80%. На улице Геологической обустраиваются пешеходные тротуары, съезды, устанавливается бордюрный камень из прочного и долговечного белого гранита, происходит замена дорожного покрытия.

По словам Вадима Шувалова, все технологии соблюдаются, в соответствии со стандартами и регламентами.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че