В Сургуте обустроят новую набережную правого рукава Саймы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 17.07.2017 14:35
Речь идет о небольшом участке за Дворцом торжеств.
Фото: siapress.ru
Долгие годы он находится в удручающем состоянии. Но, пользуется популярностью у горожан: через старый мост местные жители срезают путь.
По данным «Сургутской трибуны», сейчас проходит процедура определения подрядчика, который будет заниматься реконструкцией старого объекта. Средства на это уже выделены. Сдать в готовом виде мост должны к декабрю текущего года.
К слову, в администрации планируют в ближайшие годы обустроить набережную реки – от гуманитарного корпуса СурГУ и до участка за Дворцом торжеств. Финансирование проекта будет вестись из городского и окружного бюджетов.