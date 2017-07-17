НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте обустроят новую набережную правого рукава Саймы

17.07.2017 14:35

Речь идет о небольшом участке за Дворцом торжеств. 

Фото: siapress.ru

Долгие годы он находится в удручающем состоянии. Но, пользуется популярностью у горожан: через старый мост местные жители срезают путь.

По данным «Сургутской трибуны», сейчас проходит процедура определения подрядчика, который будет заниматься реконструкцией старого объекта. Средства на это уже выделены. Сдать в готовом виде мост должны к декабрю текущего года.

К слову, в администрации планируют в ближайшие годы обустроить набережную реки – от гуманитарного корпуса СурГУ и до участка за Дворцом торжеств. Финансирование проекта будет вестись из городского и окружного бюджетов.

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