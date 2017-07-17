НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре работают с должниками, задержавшими плату за капремонт

17.07.2017 14:40

Сумма долга превышает 1 млрд рублей. 

Фото: tagilka.ru

На сегодняшний день досудебные уведомления получили 28 тысяч сургутян, 13 тысяч нижневартовцев, 4 тысячи мегионцев и более трех тысяч жителей Сургутского района.

Напомним, что пока дело не дошло до суда должники могут получить рассрочку по платежам. После обращения в судебные органы Фонд отказывает в предоставлении такой меры, а судебные акты передаются для принудительного взыскания.

Рассрочку можно получить до 1 сентября, обратившись в Фонд с письменным заявлением. Однако предварительно необходимо оплатить не менее 30 % от суммы задолженности.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че