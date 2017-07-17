НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте задержаны рэкетиры, вымогавшие у бизнесмена более 180 тысяч рублей

17.07.2017 16:04

 Прокуратура города выявила факт вымогательства денежных средств у местного предпринимателя. 

Как сообщили ugra-news.ru в пресс-службе прокуратуры Югры, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года двое жителей Сургута, угрожая расправой над предпринимателем и уничтожением его имущества, получили с бизнесмена более 180 тысяч рублей.

Сейчас вымогатели находятся под стражей. На них заведено уголовное дело по факту вымогательства, угрозы применения насилия и уничтожения чужого имущества в крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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