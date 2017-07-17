Молодые парламентарии Сургута готовятся представить свой первый проект

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 17:24

Это передвижная выставка, посвященная развитию парламентаризма в городе.

Фото: dumasurgut.ru

Особенность будущей экспозиции в том, что ее основой станет агитационная печатная продукция разных десятилетий. Сейчас ребята активно работают над тем, чтобы проект стал интересен широкому кругу зрителей: обращаются к старшим коллегам, штурмуют архивы.

По мнению членов молодежной палаты, выставка заинтересует школьников, студентов-политологов, историков. Здесь можно будет познакомиться с эксклюзивными материалами из личных архивов, которые невозможно встретить в открытом доступе.