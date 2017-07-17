За хранение боеприпасов двое югорчан могут отправиться в тюрьму

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.07.2017 18:17

У 57-летнего жителя Локосово, например, нашли в избе металлическую банку с охотничьим бездымным порохом. Общая масса вещества составляет 200 граммов.

А у 28-летнего жителя Лянтора, полицейские изъяли 8 патронов. Согласно экспертизе, пять из них являются боеприпасами к нарезному охотничьему огнестрельному оружию, остальные предназначены для спортивно-охотничьего, нарезного, огнестрельного оружия. Изготовлены патроны промышленным способом.

В отношении мужчин отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждены уголовные дела. Им может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.