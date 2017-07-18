На трассе в Югре дальнобойщик свел счеты с жизнью

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 09:51

Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на УМВД по Югре.

Фото: vesiskitim.ru

Известно, что тело 49-летнего мужчины было обнаружено в петле на его грузовом автомобиле. ЧП случилось на трассе «Сургут-Нижневартовск». По предварительным данным, житель Тюмени сам покончил с собой. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Специалисты следственного комитета проводят проверку.

Пользователи социальных сетей предположили, что это могло быть убийство. Кроме того, по словам знакомых погибшего, у водителя с собой было много наличных денег.