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На трассе в Югре дальнобойщик свел счеты с жизнью

18.07.2017 09:51

 Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на УМВД по Югре. 

Фото: vesiskitim.ru

Известно, что тело 49-летнего мужчины было обнаружено в петле на его грузовом автомобиле. ЧП случилось на трассе «Сургут-Нижневартовск». По предварительным данным, житель Тюмени сам покончил с собой. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Специалисты следственного комитета проводят проверку.

Пользователи социальных сетей предположили, что это могло быть убийство. Кроме того, по словам знакомых погибшего, у водителя с собой было много наличных денег. 

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