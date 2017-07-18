Убийцу из Хабаровского края поймали в Нефтеюганске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 10:02

Мужчина подозревается в серии особо тяжких преступлений, совершенных более 12 лет назад.

Фото: sotsproekt-ryazan.ru

В декабре 2004 года в одном из сел Ульчского района Хабаровского края было совершено убийство местного жителя. Преступник попытался спрятать тело погибшего, однако труп обнаружил случайный свидетель. Чтобы скрыть все следы убийства, подозреваемый причинил свидетелю тяжкие телесные повреждения, в результате которых последний скончался. Личность злоумышленника была установлена, однако задержать его по горячим следам не удалось.

В январе 2005 года мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Спустя более 12 лет местонахождение злоумышленника было установлено оперативниками уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску.

«Полицейские провели успешную операцию по его задержанию. В настоящее время подозреваемый в совершении двух особо тяжких преступлений направлен в Хабаровский край, где после предъявления ему обвинения предстанет перед Судом и понесет предусмотренное законодательством наказание», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре.