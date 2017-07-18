НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пять банков будут принимать заявления от вкладчиков кредитной организации «Югра»

18.07.2017 10:47

 Агентство по страхованию вкладов сообщило о том, что «УРАЛСИБ», Сбербанк, ФК «Открытие», ВТБ 24 и Россельхозбанк победили в конкурсе по отбору агентов и должны ускорить выплаты. 

Фото: rostov.press

Они начнут прием заявлений не позднее 24 июля. Подробная информация появится на сайте АСВ.

Также стало известно, что банк «Югра», скорее всего, лишится лицензии. Об этом сообщила газета «Известия». Проверка кредитной организации выявила «дыру» в капитале в размере 4 млрд рублей.

Ранее ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра» по причине предоставления недостоверной отчетности и манипуляций со вкладами.

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