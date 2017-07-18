НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Территорию по улице Привокзальной в Сургуте продолжают облагораживать

18.07.2017 11:52

Планируется оборудовать проезды вдоль домов №26 и 28, площадки для парковки автотранспорта, а также пешеходные тротуары возле подъездов.

Фото: admsurgut.ru

Также у одного из зданий появится детская площадка. Использовать будут резиновый настил, который обеспечит комфорт и безопасность малышей. Для юных сургутян оборудуют игровую зону с песочницей и детским локомотивом. Высадка газона, установка скамеек и урн возле подъездов дома № 26 также входят в перечень работ строителей.

Кстати, преобразится двор и по ул. Привокзальная, 28. Здесь территория делится на несколько зон: внутридворовый проезд, площадка для парковки автомобилей, пешеходная и зеленая зоны. Завершить все проектные работы планируется к концу сентября 2017 года.

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