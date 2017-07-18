Югорчан готовят к первому массовому забегу по трейлраннингу WOOD Trail

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 12:24

Он пройдет в Ханты-Мансийске 30 июля.

Фото: ugramegasport.ru

Как рассказал пресс-службе «ЮграМегаСпорт» один из организаторов мероприятия Фёдор Строителев, бесплатные тренировки проходят два раза в неделю, в среду в 19-30 и в субботу в 18-00.

Трейлраннинг — это новый формат забегов для Ханты-Мансийска. Старт ему будет дан в районе «Долины ручьев», трасса пройдет через природный парк «Самаровский Чугас». Для тех, кто только начинает бегать, приготовлена дистанция в 5 километров, более решительных ждет забег на 10 километров, а для маленьких участников спортивного праздника подготовлена трасса в 400 метров.

WOOD Trail рассчитан на 300 участников, на данный момент зарегистрировалось уже около сотни желающих. Это не только жители Ханты-Мансийска, но и других городов Югры.