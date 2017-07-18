На карту дорожного проекта ОНФ нанесено 129 «убитых» дорог в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 14:01

10% из которых – внутридворовые территории.

Фото: dorinfo.ru

Лидером голосования на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» стала улица Инженерная в Сургуте. На втором месте тоже объект в нашем городе – придомовая территория у Дома юности.

Также в первую десятку вошли четыре улицы Югорска – Октябрьская, Мира, Железнодорожная и Газовиков, бесхозная дорога 3ПС в Нижневартовске, улица Магистральная в Пыть-Яхе и улица Снежная в Ханты-Мансийске.

Как подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Сергей Дубовец, муниципалитеты безответственно отнеслись к просьбе общественников предоставить информацию о планах и сроках по приведению дорог в нормативное состояние. Исключением стал Ханты-Мансийск, с которым уже налажен диалог.

«Большая часть предоставленной муниципалитетами информации по конкретным улицам и придомовым территориям фактически является отпиской, так как не содержит в себе конкретных планов и сроков.

Вместо этого содержатся общие фразы в будущем времени или сослагательном наклонении: «будет определена организация, ответственная за содержание» (хотя в первую очередь дорогу надо отремонтировать), «будет произведено обследование», «ведутся переговоры с владельцем коммуникаций», «будет разработан план по ремонту дорог» (хотя он уже должен был быть разработан), «ремонт возможен после процедуры комплексного межевания микрорайонов и определения ответственного балансодержателя», «при наличии бюджетных средств» и тому подобное», – рассказал Дубовец.