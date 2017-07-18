Работники пожарного надзора сегодня отмечают профессиональный праздник

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.07.2017 14:16

Именно эта служба следит за тем, чтобы граждане не загромождали подъезды в жилых домах и не перекрывали запасные выходы.

Еще одно важное направление деятельности пожнадзора - профилактика. Специалисты проводят специальные занятия в школах и детских садах, следят за соблюдением требований пожарной безопасности, устраивают рейды.

Такие меры имеют действие. За пять лет количество пожаров в Югре сократилось на 4%, снизилось на 13% и число пострадавших, пишет ЮграТВ.