НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Работники пожарного надзора сегодня отмечают профессиональный праздник

18.07.2017 14:16

 Именно эта служба следит за тем, чтобы граждане не загромождали подъезды в жилых домах и не перекрывали запасные выходы.

 Еще одно важное направление деятельности пожнадзора - профилактика. Специалисты проводят специальные занятия в школах и детских садах, следят за соблюдением требований пожарной безопасности, устраивают рейды.

Такие меры имеют действие. За пять лет количество пожаров в Югре сократилось на 4%, снизилось на 13% и число пострадавших, пишет ЮграТВ.

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