Работники пожарного надзора сегодня отмечают профессиональный праздник

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 18.07.2017 14:16
Именно эта служба следит за тем, чтобы граждане не загромождали подъезды в жилых домах и не перекрывали запасные выходы.
Еще одно важное направление деятельности пожнадзора - профилактика. Специалисты проводят специальные занятия в школах и детских садах, следят за соблюдением требований пожарной безопасности, устраивают рейды.
Такие меры имеют действие. За пять лет количество пожаров в Югре сократилось на 4%, снизилось на 13% и число пострадавших, пишет ЮграТВ.